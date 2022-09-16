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Петржела сравнил Семака в «Зените» с Путиным

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Сергей Семак может работать в клубе ещё долгие годы.
Петржела сравнил Семака в «Зените» с Путиным
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нельзя отрицать успешность тренерской мысли Семака. Он очень подходит «Зениту», как и «Зенит» подходит ему. Сколько лет он будет руководить? Может ещё хоть 20 лет править «Зенитом», как Путин», — цитирует Петржелу Sport24.

В мае 2018 года Семак возглавил «Зенит». Под его руководством команда четыре раза подряд стала чемпионом России.

После девяти туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Ранее Василий Уткин заявил, что Сергей Семак менее известен, чем Гильермо Абаскаль.

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