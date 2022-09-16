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Уткин считает, что Семак более неизвестен, чем Абаскаль

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Известный спортивный журналист Василий Уткин сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Самый главный аргумент против Абаскаля — что он ноунейм. Он ноунейм в России, а Россия сегодня — это замкнутый футбольный анклав. Ноунейм — это, при всём уважении, Семак, который нигде, кроме России, не работал», — рассказал Уткин в эфире своего канала.

Он добавил, что Гильермо Абаскаль успел поработать во многих европейских странах. Он отметил, что испанца не знают только россияне, в частности Александр Мостовой.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после девяти туров. «Спартак» (16 очков) — пятый.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал Гильермо Абаскаля после поражения от «Ростова».

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