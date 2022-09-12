Мостовой раскритиковал Абаскаля после поражения от «Ростова»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля после поражения от «Ростова» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Абаскаль — попутчик! Кто он такой? Кто он, ёлки-палки? 34 года! Сам в футбол никогда не играл. Ничего просто. Но у него оказался хороший агент. Эта схема такая привоза людей в «Спартак», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес (24-я минута) и Александр Соболев (76-я). У «Ростова» мячи забили Дмитрий Полоз (28-я, 70-я), Даниил Уткин (34-я) и Николай Комличенко (53-я).

«Ростов» занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) находится на пятой строчке.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу поражения «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура РПЛ.