Губерниев — о поражении «Спартака» от «Ростова»: на одном Промесе не уедешь

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу поражения «Спартака» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Ростова».

«На одном Промесе не уедешь, у них проблемы с составом. Ждём, когда Мозес вернётся. Хочу сказать, что в целом, наблюдая за игрой линии обороны, все четыре человека, которые играют, не очень соответствуют уровню РПЛ. Для меня загадка, почему команда, имея значительно лучшие ресурсы, чем многие команды РПЛ, толком не может укрепиться даже внутри России», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что интересным является тот факт, что в «Спартаке» селекцией занимаются иностранцы, а играют в основном россияне. По его мнению, московская команда не безнадёжна, но ей надо дать время.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес (24-я минута) и Александр Соболев (76-я). У «Ростова» мячи забили Полоз (28-я, 70-я), Даниил Уткин (34-я) и Николай Комличенко (53-я).

«Ростов» занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) находится на пятой строчке.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение «Спартака» в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом».