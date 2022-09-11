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Билялетдинов — о поражении от «Ростова»: «Спартак» слишком увлекается атакой

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение «Спартака» в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом».

«Мне кажется, что красно-белые пока не могут найти баланс. «Спартак» слишком увлекается атакующими действиями, а в обороне, особенно в опорной зоне, есть проблемы», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

При этом экс-футболист «Спартака» признал, что у Гильермо Абаскаля присутствует связь с командой.

«Спартак» то впечатляет, то нет. Может, у футболистов нет этой связи», — предположил Билялетдинов.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес (24-я минута) и Александр Соболев (76-я). У «Ростова» мячи забили Полоз (28-я, 70-я), Даниил Уткин (34-я), Николай Комличенко (53-я).

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее Карпин высказался о победе в матче девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».

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