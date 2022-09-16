Доверие новичкам и простор для экспериментов: чем интересен состав сборной России по футболу на матч с Киргизией

РФС опубликовал окончательную заявку сборной России по футболу на товарищеский матч с Киргизией, который пройдёт в конце сентября. В него попали 12 дебютантов. Особенно много новичков вызвано в линии обороны и полузащиты, где Валерий Карпин получил возможность для экспериментов. А в линии атаки ему предстоит сделать непростой выбор между Фёдором Чаловым и Александром Соболевым или попытаться объединить их на поле. Чем интересен ростер национальной команды — в материале RT.

Зачем вызвано такое количество новичков и молодёжи?

Окончательный список сборной России на матч с Киргизией примечателен прежде всего большим количеством новичков и молодёжи. Из 28 человек, вызванных в национальную команду, 12 не провели за неё ни одной встречи — почти половина состава: Михаил Кержаков, Роман Ежов, Сергей Бородин, Даниил Уткин, Артём Макарчук, Иван Ломаев, Максим Глушенков, Станислав Магкеев, Александр Сильянов, Даниил Хлусевич, Никита Кривцов и Александр Коваленко. А сразу девять человек представляют провинциальные «Крылья Советов» и «Ростов». При этом в ростере не оказалось некоторых опытных исполнителей, например, Фёдора Смолова и Алексея Ионова и легионеров.

Понять решение тренерского штаба можно. Товарищеское противостояние как нельзя лучше подходит для смотра новобранцев. С одной стороны, выход на поле в футболке сборной всегда несёт ответственность. С другой, уровень соперника позволяет экспериментировать. Карпин получил отличную возможность лично понаблюдать за интересными ему исполнителями и попробовать их в деле, чтобы понять, насколько они соответствуют международному уровню. Они же в свою очередь, получив шанс всей жизни, обязаны выкладываться на 100 %.

Впрочем, не следует преждевременно делать выводы о тотальном омоложении сборной. Если бы ей предстояло встречаться с более классным оппонентом, ростер, наверняка, был бы другим. С большой долей вероятности большинство из новичков закрепиться в национальной команде не сумеют. Однако некоторые, наверняка, докажут наставнику собственную состоятельность и останутся в обойме.

Для чего Карпин вызвал двух возрастных вратарей?

Если в линиях обороны и полузащиты достаточно молодых спортсменов, то вратарская оказалась сплавом молодости и опыта. Вызов получили 23-летние Матвей Сафонов и Иван Ломаев и 35-летние Антон Шунин и Михаил Кержаков. Приглашение двух последних немало удивило болельщиков.

Вратарь «Динамо» не играл за сборную после неудачного Евро-2020, где он провалил матч с Бельгией и уступил место в основе Сафонову. А голкипер «Зенита» ранее вовсе никогда не привлекался в неё. Любопытно, что в его возрасте либо старше в футболке национальной команды выходили лишь шестеро человек: Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Станислав Черчесов, Александр Мостовой, Маринато Гилерме и Роман Шаронов.

Очевидно, оба не претендуют на то, чтобы потеснить Сафонова из стартового состава. Матвей проводит великолепный сезон и с большим отрывом лидирует в РПЛ по количеству сейвов (47). Для сравнения его возрастные конкуренты не входят даже в топ-6 по этому показателю, а Ломаев занимает четвёртую строчку.

Однако Шунин и Кержаков способны помочь молодому коллеге, поделиться с ним своим богатым опытом, дать нужные подсказки, при этом не ведя борьбу с ним за место в основе. В сборную в разные годы всегда вызывали возрастных вратарей, которые в том числе формировали правильную атмосферу в коллективе: Сергей Овчинников, Гилерме, Сергей Рыжиков и другие.

Кто закроет левый фланг обороны?

Если на большинстве позиций штаб едва ли рискнёт использовать дебютантов с первых минут, то на некоторых у него просто не будет другого выбора. Например, речь идёт о левом фланге обороны. При Карпине его чаще всего закрывал универсальный Фёдор Кудряшов, однако 35-летний игрок летом объявил о завершении карьеры в сборной. А если бы даже он этого не сделал, то всё равно не получил бы вызов на матч с Киргизией, как и два других выступающих в чемпионате Турции футболиста — Магомед Оздоев и Артём Дзюба.

Наиболее вероятной заменой ему может стать Артём Макарчук. Воспитанник «Балтики» невероятными темпами прогрессирует в «Сочи» и менее чем за год превратился в незаменимого исполнителя одной из сильнейших команд страны. Он выполняет огромный объём работы и способен сыграть как по схеме в четыре защитника, так и закрыть весь фланг при расстановке с тремя центральными. Причём Макарчук одинаково успешно действует как при исполнении прямых обязанностей, так и в созидании. В нынешнем розыгрыше РПЛ на его счету уже три голевые передачи.

Помимо него левый край способен закрыть Даниил Хлусевич. Профильной позицией для уроженца Крыма является правый фланг, но в «Спартаке» его используют на противоположном. Примечательно, что новичок красно-белых фактически вытеснил из основы куда более опытного Мацея Рыбуся. Как и Макарчук, Хлусевич способен, не зная усталости, бороздить всю бровку на протяжении 90 минут. Вдобавок он заметно прибавил в разрушении. Даниил — лучший в составе красно-белых по среднему числу отборов (2,3) и третий — по перехватам (1,4). Для сравнения в семи матчах за «Спартак» в прошлом сезоне оба показателя составляли ровно единицу.

Попробует ли Карпин в полузащите связку из «Ростова» Уткин — Глебов?

Эксперименты возможны и в тройке хавбеков, если Карпин решит не менять схему. Открывает дорогу ему для этого отсутствие Александра Головина, который при нём, как правило, был незаменим. Если наличие Дмитрия Баринова в опорной зоне вопросов не вызывает, то выше вполне могут расположиться дебютанты.

Например, тренерский штаб имеет возможность попробовать в деле связку из «Ростова» Даниил Глебов — Даниил Уткин.

Первый уже вызывался в сборную Карпиным и даже выходил на замену в важнейших матчах квалификации чемпионата мира с Кипром и Хорватией. В их случае наставнику не придётся ломать голову над тем, как объединить сильные стороны подопечных, ведь они уже прекрасно сыгрались в «Ростове».

На счету Глебова три балла по системе «гол + пас» (1 + 2) в РПЛ, а в активе Уткина — вовсе семь (3 + 4). Плюс, появление последнего — это гарантированное качество при исполнении стандартных положений. Хавбек способен как сам нанести точный удар со штрафного, что неоднократно демонстрировал, так и выполнить идеальную подачу на партнёра. Только в текущем розыгрыше РПЛ он трижды таким образом ассистировал Николаю Комличенко. В сборной же хватает и других высоких футболистов, способных здорово сыграть головой, например, Александр Соболев.

Кто сыграет на краях атаки?

Весьма любопытно, кто сыграет на краях атаки. В последних матчах Карпин использовал Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова. Однако первый получает минимум игровой практики и в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за «Зенит» всего 258 минут. Второй же вовсе не получил вызов в сборную и вдобавок давно перешагнул 30-летний рубеж.

Одну из позиций с большой долей вероятности закроет универсальный Арсен Захарян. Три матча в составе национальной команды он провёл слева (с Хорватией, Мальтой и Словакией), а вот в Словении вышел на замену в концовке на противоположный край.

Справа Карпин вполне может попробовать одного из четырёх воспитанников «Чертаново» в заявке Романа Ежова. Он ярко проявляет себя в составе «Крыльев Советов» и за два неполных сезона зарекомендовал себя как работоспособный исполнитель с невероятной скоростью. К тому же он регулярно ассистирует партнёрам. В общей сложности в РПЛ в активе Ежова значатся уже пять голевых передач и четыре мяча. Вероятно, Роман станет следующим лидером самарцев, который покинет команду. Летом ходили слухи о переходе в «Спартак», но трансфер пока не состоялся.

Есть ли шанс у болельщиков увидеть дуэт нападающих Чалов — Соболев?

Наконец, будет крайне любопытно понаблюдать за тем, как тренерский штаб использует трёх имеющихся в распоряжении форвардов: Александра Соболева, Николая Комличенко и Фёдора Чалова. Вызов последнего выглядит полностью заслуженным и даёт ему шанс закрепиться в сборной. Ведь за всё время лучший бомбардир РПЛ-2018/19 сыграл за неё всего три матча. Последний раз он выходил на поле в футболке национальной команды в товарищеской встрече с Молдавией в 2020-м.

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В нынешнем розыгрыше РПЛ Фёдор не только регулярно забивает (пять голов), но и заметно прибавил в подыгрыше. Например, по количеству передач под удар партнёрам (1,9) он уступает в команде только Хесусу Медине.

Впрочем, Соболева это касается ещё больше. При Гильерме Абаскале футболист, которого долгое время считали исключительно форвардом таранного типа, берущим своё за счёт роста и мощи, превратился в российский прототип Гарри Кейна. Он, как и Чалов, много действует в оттяжке, и выдает великолепные разрезающие пасы на одноклубников. В нынешнем сезоне игрок выполнил уже четыре результативные передачи и лидирует по этому показателю наряду с Малкомом, Уткиным и Мединой.

Однако Карпин скорее выпустит с первых минут Чалова. Он и осенью прошлого года предпочитал Соболеву, Артёму Дзюбе и Антону Заболотному невысокого, но хорошо действующего в подыгрыше Смолова. Поэтому Александр может выйти на замену во втором тайме, когда соперники устанут.

Но крайне интересно было бы посмотреть на связку форвардов «Спартака» и ЦСКА. В начале нулевых в сборной неплохо проявил себя дуэт Дмитрия Булыкина и Александра Кержакова. Первый выигрывал верховую борьбу и сбрасывал мяч на партнёра, который убегал к чужим воротам на высокой скорости и забивал. Соболев и Чалов могут смотреться не хуже с учётом их прогресса в созидании. Другое дело, что в своих командах они располагаются на острие в одиночку.