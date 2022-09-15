Мостовой — о составе сборной России на сборы: сейчас можно вызвать кого угодно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоговую заявку сборной России на предстоящий сентябрьский сбор и товарищеский матч с Киргизией.

«Как оцениваю состав сборной? Да никак вообще, что тут можно оценивать. Мы сейчас нигде не играем, можно вызывать кого угодно. Можно даже было и не пять человек из «Ростова» вызвать, а восемь, разницы вообще нет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что игроки, которые впервые вызваны в сборную страны, будут рады. По его словам, сложно оценивать текущий состав команды.

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров о медиаправах.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч со сборной Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на сентябрьский сбор.