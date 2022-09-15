Ломаев: мечтаю сыграть за сборную России на официальном турнире

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной. У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к мечте. Думал ли, что попаду в окончательный список? Всегда есть шанс на вызов, если хорошо проявлять себя на поле», — цитирует Ломаева «Чемпионат».

В команду Валерия Карпина на сентябрьский сбор вызваны четыре вратаря: Михаил Кержаков («Зенит»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров о медиаправах.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч со сборной Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сборная России объявила итоговый состав на сентябрьский сбор.