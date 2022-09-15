Сборная России объявила итоговый состав на сентябрьский сбор

Объявлен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы и матч с Киргизией.

В команду Валерия Карпина на сентябрьский сбор вызваны четыре вратаря: Михаил Кержаков («Зенит»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Станислав Магкеев, Сергей Бородин, Артём Макарчук.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Даниил Уткин, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Никита Кривцов, Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян.

Нападающие: Фёдор Чалов, Николай Комличенко, Александр Соболев.

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров по медиаправам.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее в Киргизской федерации футбола отреагировали на информацию о возможном срыве матча с Россией.