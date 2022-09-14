В Киргизской федерации футбола отреагировали на информацию о возможном срыве матча с Россией
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«Информация не соответствует действительности. На данный момент ведутся переговоры. Более подробный комментарий будет дан позже. Пока проведению матча ничто не угрожает», — цитирует представителя Sport24.
В заявлении также отметили, что вопросы по поводу трансляции матча пока решаются.
Ранее СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров по медиаправам.
Напомним, что матч запланирован на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.
Ранее в РФС отреагировали на информацию о возможном срыве матча со сборной Киргизии.