В Киргизской федерации футбола отреагировали на информацию о возможном срыве матча с Россией

Представители Киргизской федерации футбола прокомментировали информацию о возможном срыве товарищеского матча со сборной России по футболу.

«Информация не соответствует действительности. На данный момент ведутся переговоры. Более подробный комментарий будет дан позже. Пока проведению матча ничто не угрожает», — цитирует представителя Sport24.

В заявлении также отметили, что вопросы по поводу трансляции матча пока решаются.

Ранее СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров по медиаправам.

Напомним, что матч запланирован на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее в РФС отреагировали на информацию о возможном срыве матча со сборной Киргизии.