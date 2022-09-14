В РФС отреагировали на информацию о возможном срыве матча со сборной Киргизии

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали информацию о возможном срыве товарищеского матча сборной России с командой Киргизии.

«РФС и штаб национальной сборной России продолжают подготовку к сентябрьскому сбору в соответствии с ранее опубликованным графиком», — цитирует представителя РФС «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров по медиаправам.

Напомним, что матч запланирован на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее тренер сборной Валерий Карпин сообщил, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор.