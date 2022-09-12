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Карпин сообщил, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор.
Карпин сообщил, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор
  • РИА Новости

«Не знаю, может быть, завтра, может, послезавтра. У нас матчи на Кубок ещё скоро. Сегодня нет. Возможно, завтра, посмотрим», — сказал Карпин в эфире программы «8–16» на канале «Матч Премьер».

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

24 сентября в 20:00 мск в Бишкеке состоится товарищеский матч с командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном отстранении Боснии и Герцеговины от турниров под эгидой УЕФА за проведение товарищеской игры со сборной России.

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