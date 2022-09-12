Карпин сообщил, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор.

«Не знаю, может быть, завтра, может, послезавтра. У нас матчи на Кубок ещё скоро. Сегодня нет. Возможно, завтра, посмотрим», — сказал Карпин в эфире программы «8–16» на канале «Матч Премьер».

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

24 сентября в 20:00 мск в Бишкеке состоится товарищеский матч с командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном отстранении Боснии и Герцеговины от турниров под эгидой УЕФА за проведение товарищеской игры со сборной России.