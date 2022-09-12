Терюшков: договариваться с Боснией для меня странное решение

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном отстранении Боснии и Герцеговины от турниров под эгидой УЕФА за проведение товарищеской игры со сборной России.

«Для меня вообще было странным решение договариваться с Боснией и Герцеговиной. У нас есть Сербия, которая соблюдает некий нейтралитет. Мы понимаем, что все федерации футбола, входящие в структуру УЕФА, занимаются русофобией», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что договариваться с Европой о товарищеских матчах не совсем корректно в данной ситуации.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

12 сентября в УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией.

Ранее сообщалось, что УЕФА за матч с Россией может отстранить Боснию от турниров и исключить из финансовых программ.