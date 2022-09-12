Терюшков: договариваться с Боснией для меня странное решение
- РИА Новости
«Для меня вообще было странным решение договариваться с Боснией и Герцеговиной. У нас есть Сербия, которая соблюдает некий нейтралитет. Мы понимаем, что все федерации футбола, входящие в структуру УЕФА, занимаются русофобией», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что договариваться с Европой о товарищеских матчах не совсем корректно в данной ситуации.
Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.
Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.
12 сентября в УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией.
Ранее сообщалось, что УЕФА за матч с Россией может отстранить Боснию от турниров и исключить из финансовых программ.