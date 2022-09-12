Dnevni Avaz: УЕФА за матч с Россией может отстранить Боснию от турниров и исключить из финансовых программ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить Боснию и Герцеговину от турниров под своей эгидой.

Организация введёт санкции против Футбольного союза Боснии и Герцеговины, если товарищеский матч со сборной России, назначенный на 19 ноября, состоится, об этом сообщает Dnevni Avaz.

12 сентября в УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между национальными командами России и Испании.