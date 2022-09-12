Рианчо считает невозможным организовать товарищеский матч между Россией и Испанией

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между национальными командами России и Испании.

«Думаю, в связи со сложившейся ситуацией сейчас будет сложно или даже невозможно организовать товарищеский матч между Россией и Испанией», — приводит слова Рианчо Sport24.

24 сентября в 20:00 мск в Бишкеке состоится товарищеский матч между командами Киргизии и России. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч со сборной России пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Футболисты балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Италии.