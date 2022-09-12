военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Капелло не считает возможным проведение товарищеского матча между Россией и Италией

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Италии.
Капелло не считает возможным проведение товарищеского матча между Россией и Италией
  • Gettyimages.ru

«Может ли состояться товарищеский матч между Россией и Италией? Не думаю, что сейчас это возможно», — приводит слова Капелло Sport24.

24 сентября в 20:00 мск в Бишкеке состоится товарищеский матч между командами Киргизии и России. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч со сборной России пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Футболисты балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщила, что сборной России разрешено провести товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить