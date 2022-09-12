Капелло не считает возможным проведение товарищеского матча между Россией и Италией

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Италии.

«Может ли состояться товарищеский матч между Россией и Италией? Не думаю, что сейчас это возможно», — приводит слова Капелло Sport24.

24 сентября в 20:00 мск в Бишкеке состоится товарищеский матч между командами Киргизии и России. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч со сборной России пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Футболисты балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщила, что сборной России разрешено провести товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины.