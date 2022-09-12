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В УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что сборной России разрешено провести товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины.
В УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией
  • Gettyimages.ru

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА, поэтому игра между сборными России и Боснии и Герцеговины не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд», — цитирует пресс-службу УЕФА Sport24.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Футболисты балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее Василий Уткин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и командой Боснии и Герцеговины.

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