В УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что сборной России разрешено провести товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА, поэтому игра между сборными России и Боснии и Герцеговины не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд», — цитирует пресс-службу УЕФА Sport24.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Футболисты балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее Василий Уткин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и командой Боснии и Герцеговины.