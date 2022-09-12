Уткин: как бы из-за матча с Россией Босния и Герцеговина не распалась

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России по футболу и командой Боснии и Герцеговины.

«Нашлись соперники для сборной России. Но в Боснии и Герцеговине идут споры, как бы они из-за них на Боснию и Герцеговину не распались отдельно», — заявил Уткин в эфире шоу «Вечерний Уткин».

При этом он добавил, что хочет увидеть игру сборной России, потому что соскучился по команде.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Футболисты балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не верит в проведение матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.