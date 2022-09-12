Губерниев не верит в проведение матча между сборными России и Боснии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России по футболу и командой Боснии и Герцеговины.

«Я думаю, что матча с Боснией не будет. Боснийские футболисты столкнутся с большим давлением, некоторые уже заявили, что не приедут в Россию. Будет очень жёсткий прессинг и со стороны болельщиков, и со стороны Европейского союза», — цитирует Губерниева РИА Новости.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Футболисты балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Позже обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к сборной Боснии и Герцеговины с просьбой отказаться от товарищеского матча с командой России.

Ранее сообщалось, что фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России.





