Фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России
Крупнейшая организация боснийских болельщиков BHFanaticos призвала свою национальную команду бойкотировать матч.
По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.
Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.
Ранее Михаил Гершкович прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч с Россией.