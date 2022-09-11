военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России

Короткая ссылка
Товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины на грани срыва.

Крупнейшая организация боснийских болельщиков BHFanaticos призвала свою национальную команду бойкотировать матч.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее Михаил Гершкович прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить