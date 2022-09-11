Фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России

Товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины на грани срыва.

Крупнейшая организация боснийских болельщиков BHFanaticos призвала свою национальную команду бойкотировать матч.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее Михаил Гершкович прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч с Россией.