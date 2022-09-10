Гершкович: в Боснии есть люди, которые хотят играть с Россией

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч со сборной России.

«В Боснии есть не только голоса против матча. Там есть люди, которые за этот матч, они хотят играть с Россией. Это более разумная позиция. УЕФА и ФИФА не запрещали нашей сборной играть в товарищеских играх», — цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».

По его словам, хотелось бы, чтобы матч между сборными состоялся. Он также подчеркнул, что это может быть серьёзным прорывом в снятии санкций.

Матч между сборными должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сербский защитник Неманья Пейчинович прокомментировал нежелание некоторых игроков сборной Боснии и Герцеговины играть товарищеский матч с национальной командой России.