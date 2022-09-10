военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Пейчинович считает, что РФС нужно договориться о товарищеском матче с Сербией

Короткая ссылка
Сербский защитник Неманья Пейчинович прокомментировал нежелание некоторых игроков сборной Боснии и Герцеговины играть товарищеский матч с национальной командой России.
Пейчинович считает, что РФС нужно договориться о товарищеском матче с Сербией
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС, как пытаются боснийцы», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Он также заявил, что сейчас Босния находится под контролем Запада и Америки, поэтому их поведение вполне логично.

Матч между сборными должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на высказывания Эдина Джеко и Миралема Пьянича, которые не хотят играть в составе сборной Боснии и Герцеговины с командой России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить