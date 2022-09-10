Пейчинович считает, что РФС нужно договориться о товарищеском матче с Сербией

Сербский защитник Неманья Пейчинович прокомментировал нежелание некоторых игроков сборной Боснии и Герцеговины играть товарищеский матч с национальной командой России.

«Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС, как пытаются боснийцы», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Он также заявил, что сейчас Босния находится под контролем Запада и Америки, поэтому их поведение вполне логично.

Матч между сборными должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на высказывания Эдина Джеко и Миралема Пьянича, которые не хотят играть в составе сборной Боснии и Герцеговины с командой России.