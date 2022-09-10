Колосков — о нежелании Джеко и Пьянича играть с Россией: ну, не будет их — будут играть другие

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на высказывания Эдина Джеко и Миралема Пьянича, которые не хотят играть в составе сборной Боснии и Герцеговины с командой России.

«Я читал заявления только двух-трёх игроков Боснии. Но два-три человека не играют ключевую роль в силе команды. Ну, не будет их — будут играть другие. Главное, чтобы игра состоялась. Это будет чёткий посыл всему европейскому футбольному сообществу, что блокада прорвана и есть федерации, которые не согласны с санкциями по отношению к РФС», — цитирует Колоскова Sport24.

Он также подчеркнул, что данный матч будет хорошим примером для остальных федераций. По его словам, мероприятие добавит авторитета руководству РФС.

«Опасения, что матч будет сорван, очень большие. Сейчас подключатся политики и в Евросоюзе начнётся возня. В спортивно-политическом плане она для нас очень важна», — заключил Колосков.

Матч между сборными должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть со сборной России.