военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Колосков — о нежелании Джеко и Пьянича играть с Россией: ну, не будет их — будут играть другие

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на высказывания Эдина Джеко и Миралема Пьянича, которые не хотят играть в составе сборной Боснии и Герцеговины с командой России.
Колосков — о нежелании Джеко и Пьянича играть с Россией: ну, не будет их — будут играть другие
  • РИА Новости

«Я читал заявления только двух-трёх игроков Боснии. Но два-три человека не играют ключевую роль в силе команды. Ну, не будет их — будут играть другие. Главное, чтобы игра состоялась. Это будет чёткий посыл всему европейскому футбольному сообществу, что блокада прорвана и есть федерации, которые не согласны с санкциями по отношению к РФС», — цитирует Колоскова Sport24.

Он также подчеркнул, что данный матч будет хорошим примером для остальных федераций. По его словам, мероприятие добавит авторитета руководству РФС.

«Опасения, что матч будет сорван, очень большие. Сейчас подключатся политики и в Евросоюзе начнётся возня. В спортивно-политическом плане она для нас очень важна», — заключил Колосков.

Матч между сборными должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть со сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить