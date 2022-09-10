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Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть со сборной России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об отказе некоторых футболистов сборной Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с российской национальной командой.
Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть со сборной России
  • Gettyimages.ru

«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чём? Звоните им и спрашивайте», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Матч между сборными должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч со сборной Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее капитан сборной Боснии Эдин Джеко выступил против игры с Россией.

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