Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об отказе некоторых футболистов сборной Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с российской национальной командой.

«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чём? Звоните им и спрашивайте», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Матч между сборными должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч со сборной Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее капитан сборной Боснии Эдин Джеко выступил против игры с Россией.