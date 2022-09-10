Капитан сборной Боснии Джеко выступил против игры с Россией

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко заявил, что не поддерживает решение провести товарищеский матч с национальной командой России.

«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарен с народом Украины в эти трудные для него времена», — приводит слова Джеко Sport.avaz.ba.

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее игрок сборной Украины Артём Кравец отреагировал на предстоящий товарищеский матч национальной команды Боснии и Герцеговины со сборной России.