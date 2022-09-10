Украинский футболист призвал боснийцев отказаться от матча с Россией

Игрок сборной Украины Артём Кравец отреагировал на предстоящий товарищеский матч между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.

«Я знаю вас как очень хороших и честных ребят, вы не можете поехать играть туда», — написал Кравец в своих социальных сетях.

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины.