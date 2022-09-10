Малиновский — о матче между Россией и Боснией: спорт вне политики

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Спорт вне политики. Точно», — написал Малиновский в своих социальных сетях.

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич заявил, что сделает всё возможное, чтобы матч со сборной России не состоялся.