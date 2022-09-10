Член исполкома Футбольного союза Боснии заявил, что будет добиваться отмены матча с Россией

Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич заявил, что сделает всё возможное, чтобы матч со сборной России не состоялся.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами исполнительного комитета и уверен, что смогу убедить коллег аргументами, что на данный момент нам не нужен матч с Россией. Пока участие сборной России в турнирах УЕФА и ФИФА находится под запретом, мы должны вести себя так, как ожидают от нас организации», — приводит слова Хусевича SportSport.ba.

Он также отметил, что впереди национальную команду страны ждут решающие матчи в Лиге наций. По его словам, его обязанность прежде всего — убедить коллег силой аргументов в ненадобности матча со сборной России.

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Боснии и Герцеговины.