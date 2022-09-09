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Колосков: матч с Боснией может стать прорывом для сборной России по футболу

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Боснии и Герцеговины.

«Босния и Герцеговина не особо дружественная нам страна. Если матч состоится, это был бы прорыв, который позволил бы надеяться, что сборной России откроются более широкие двери», — цитирует Колоскова ТАСС.

По его мнению, игра с европейской командой — это всегда хорошо.

«В балканских странах футбол хорошо развит, и у нас боснийцы играли на высоком уровне. Если игра состоится, это будет во всех смыслах хорошо», — заключил экс-глава РФС.

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч со сборной Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

Ранее тренер сборной России по футболу Виктор Онопко высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Боснии и Герцеговины.

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