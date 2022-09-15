Ежов заявил, что ему ещё необходимо заслужить место в национальной сборной

Хавбек «Крыльев Советов» Роман Ежов отреагировал на попадание в окончательную заявку сборной России на сентябрьские сборы.

«Буду новичком в этой команде. Мне надо ещё заслужить своё место и показать, что достоин вызова в сборную. Для меня нет разницы, какой матч. Понятно, что мы ждём, чтобы сборная вернулась на международную арену, но для таких новичков, как я, сейчас и предоставлена возможность показать свои способности, конкурировать с другими ребятами и быть достойными национальной сборной», — приводит слова Ежова Sport24.

Он также рассказал, что узнал, что попал в окончательную заявку сборной России, от жены, когда вернулся с тренировки. По словам футболиста, у него как будто камень с души упал.

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров о медиаправах.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч со сборной Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об итоговом составе национальной команды.