Борис Игнатьев — о составе сборной России: нет смысла звать всех сильных

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об итоговом составе национальной команды.

«Вполне логично. Сегодня нет официальных матчей, поэтому нет смысла звать всех сильных. Нужно попробовать и оценить новых игроков, чтобы в будущем знать их возможности», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что согласен с тренером Николаем Писаревым, который сказал, что не видит смысла вызывать 30-летних футболистов.

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров о медиаправах.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч со сборной Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоговую заявку сборной России на предстоящий сентябрьский сбор и товарищеский матч с Киргизией.