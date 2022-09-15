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Борис Игнатьев — о составе сборной России: нет смысла звать всех сильных

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об итоговом составе национальной команды.
Борис Игнатьев — о составе сборной России: нет смысла звать всех сильных
  • РИА Новости

«Вполне логично. Сегодня нет официальных матчей, поэтому нет смысла звать всех сильных. Нужно попробовать и оценить новых игроков, чтобы в будущем знать их возможности», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что согласен с тренером Николаем Писаревым, который сказал, что не видит смысла вызывать 30-летних футболистов.

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров о медиаправах.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч со сборной Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоговую заявку сборной России на предстоящий сентябрьский сбор и товарищеский матч с Киргизией.

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