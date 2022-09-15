Валерий Баринов: если бы сборная решала какие-то задачи, никто из «Локомотива» не был бы вызван

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал вызов полузащитника Станислава Магкеева в сборную России.

«Мало кто из «Локомотива» заслуживает вызова в сборную, но, вероятно, на позицию Магкеева нужен игрок. Из общей массы футболистов-железнодорожников Станислав выделяется. Если бы сборная решала какие-то задачи, никто из «Локомотива» не был бы вызван», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров о медиаправах.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

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