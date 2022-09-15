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Кержаков оценил шансы брата сыграть за сборную России по футболу в матче с Киргизией

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Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказал мнение, что вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков имеет шансы сыграть за сборную России по футболу в товарищеском матче с Киргизией.
Кержаков оценил шансы брата сыграть за сборную России по футболу в матче с Киргизией
  • РИА Новости

«Надеялся, что брат попадёт в окончательный состав. Дальше всё будет зависеть от брата и от того, как он проявит себя на тренировках в сборной. Шансы сыграть есть у любого вратаря из списка. Брата поздравил с вызовом, он поблагодарил», — цитирует Кержакова ТАСС.

В команду Валерия Карпина на сентябрьский сбор вызваны четыре вратаря: Михаил Кержаков («Зенит»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров о медиаправах.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч со сборной Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на сентябрьский сбор.

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