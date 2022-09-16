Алип: без зрителей на стадионе футбол превратится непонятно во что

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своём отношении к Fan ID.

«Футбол же для болельщиков. Если на стадионе не будет зрителей, это превратится непонятно во что. Без фанатов сложно играть. На играх в Питере всегда было очень круто, классная поддержка», — цитирует Алипа «РБ Спорт».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин раскритиковал систему Fan ID — паспорта болельщика.