Карпин: вместо того чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал систему Fan ID — паспорта болельщика.

«Те, кто говорит, что Fan ID — это нормально, не сталкивались с нюансами и не понимают, что на каждый матч надо привязывать билет к Fan ID и ждать кода. Вместо того чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что болельщика «Ростова» оштрафовали за проход без Fan ID на матч с ЦСКА.