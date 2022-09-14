Защитник «Динамо» Даса рассказал, что советовался со Слуцким и Натхо перед переездом в Россию
«Я советовался и много разговаривал с Натхо и Слуцким перед переездом в Россию. Они рассказали мне много классных вещей о России и Москве. Я был удивлён, что здесь ещё лучше, чем они мне говорили. Всё для классной игры в футбол», — цитирует Дасу «Чемпионат».
Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.
29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета «Витесса», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.
Ранее Даса высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложить санкции на российские команды.