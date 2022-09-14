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Игрок «Динамо» Даса не считает проблемой отстранение российских клубов

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Защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложить санкции на российские команды.
Игрок «Динамо» Даса не считает проблемой отстранение российских клубов
  • Legion-Media
  • © Dominique Mollee

«Отстранение от УЕФА не проблема для меня. Приехал в Россию играть в футбол — здесь отличный чемпионат. Хочу проявить себя как человек и игрок», — цитирует Дасу «Чемпионат».

Футболист подписал контракт со столичным клубом в летнее трансферное окно на два года с опцией продления ещё на один.

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета голландского клуба, за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач оценил трансфер Дасы.

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