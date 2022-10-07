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Игнатьев: если Йокановича уволят из «Динамо», хотелось бы увидеть на его месте отечественного тренера

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Бывший тренер «Динамо» Борис Игнатьев высказался о будущем главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича в случае поражения в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Игнатьев: если Йокановича уволят из «Динамо», хотелось бы увидеть на его месте отечественного тренера
  • РИА Новости

«Может ли Йоканович потерять доверие в случае поражения в дерби? Тренер всегда находится на гране увольнения и славы. Если Славишу всё-таки уволят, то хотелось бы на его месте увидеть отечественного тренера. А если будет иностранец, то должен быть тот, кто принесёт что-то своё в наш футбол», – цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Напомним, что сербский специалист возглавил столичный клуб в июне текущего года после ухода немецкого тренера Сандро Шварца.

После 11-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» занимает восьмое место, набрав 16 очков. В Кубке России подопечные Славиши Йокановича находятся на третьем месте в группе С, в трёх матчах набрав четыре очка.

Ранее бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о матче 12-го тура РПЛ с участием армейцев и «Динамо».

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