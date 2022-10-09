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Форвард «Краснодара» Олусегун забил самый быстрый мяч в истории РПЛ

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«Ростов» на своём поле принимает «Краснодар» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Форвард «Краснодара» Олусегун забил самый быстрый мяч в истории РПЛ
  • Legion-Media

Нападающий «быков» Олакунле Олусегун отличился на девятой секунде матча. Таким образом, нигерийский форвард забил самый быстрый мяч в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему московского «Спартака» Эменике, который забил в ворота владикавказской «Алании» на десятой секунде.

Счёт в матче «Ростов» — «Краснодар» — 2:0 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.

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