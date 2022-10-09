Соболев — о сравнении с Холандом: пока это совсем разные вселенные

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что его начали сравнивать с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Какой я Холанд, пока это совсем разные вселенные. Какая у меня цель? Не знаю, я никогда себе цели не ставлю. Просто играю свою игру, пытаюсь что-то придумать и всё. До Холанда мне как до Китая пешком», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Соболев признался, что в последний раз у него такая уверенность была при Доменико Тедеско.

«Пропускаешь — продолжаешь играть, уверен, что забьёшь свои голы. Естественно, с каждой победой и каждым голом уверенность в своих силах растёт», — сказал форвард.

Соболев в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. У Холанда 20 голов и три голевых паса.

Российский нападающий в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2) оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.