«Ростов» победил «Краснодар» в матче РПЛ, отыгравшись с 0:2

«Ростов» на своём поле одержал полевую победу над «Краснодаром» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» мячи забили Александр Сильянов (51-я минута), Дмитрий Полоз (59-я, пенальти), Алексей Миронов (75-я). У «Краснодара» отличились Олакунле Олусегун (1-я), Джон Кордоба (31-я).

«Быки» остались в начале второго тайма в меньшинстве после удаления Кайо Панталеана (57-я).

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).