Дубли Соболева и Промеса помогли «Спартаку» победить «Крылья» в РПЛ

«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2.

В составе московской команды по дублю оформили нападающие Александр Соболев и Квинси Промес. Ещё один мяч забил защитник Руслан Литвинов.

У гостей голы на счету полузащитника Романа Ежова и нападающего Амара Рахмановича.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 16 октября. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. «Крылья» в тот же день сыграют в Самаре с «Сочи». Начало — в 14:00 (мск).

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ.