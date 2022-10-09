Дубли Соболева и Промеса помогли «Спартаку» победить «Крылья» в РПЛ
- РИА Новости
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2.
В составе московской команды по дублю оформили нападающие Александр Соболев и Квинси Промес. Ещё один мяч забил защитник Руслан Литвинов.
У гостей голы на счету полузащитника Романа Ежова и нападающего Амара Рахмановича.
Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.
В 13-м туре РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 16 октября. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. «Крылья» в тот же день сыграют в Самаре с «Сочи». Начало — в 14:00 (мск).
Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ.