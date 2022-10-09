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Умяров сообщил о драке с игроками «Крыльев Советов»

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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров раскрыл подробности стычки в перерыве матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» в подтрибунном помещении.
Умяров сообщил о драке с игроками «Крыльев Советов»
  • РИА Новости

«Я только разнимал всех. Не знаю, что произошло. Только и успевали разнимать конфликтующих. Там была такая куча — все против всех. Я даже не видел, где наши, а где из «Крыльев Советов», — цитирует Умярова РИА Новости.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев за драку наказал предупреждением технического координатора «Спартака» Артёма Реброва и тренера Владимира Слишковича. У «Крыльев» жёлтые карточки получили старший тренер Сергей Булатов и спортивный директор Сергей Корниленко.

Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал о стычке игроков со «Спартаком».

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