Умяров сообщил о драке с игроками «Крыльев Советов»
- РИА Новости
«Я только разнимал всех. Не знаю, что произошло. Только и успевали разнимать конфликтующих. Там была такая куча — все против всех. Я даже не видел, где наши, а где из «Крыльев Советов», — цитирует Умярова РИА Новости.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев за драку наказал предупреждением технического координатора «Спартака» Артёма Реброва и тренера Владимира Слишковича. У «Крыльев» жёлтые карточки получили старший тренер Сергей Булатов и спортивный директор Сергей Корниленко.
Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.
Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал о стычке игроков со «Спартаком».