Коваленко — о стычке игроков «Крыльев» и «Спартака»: провоцировали там
- РИА Новости
«Провоцировали там, стычка небольшая, всё нормально. Кто участвовал? Не видел. Подошёл, отодвигал», — цитирует Коваленко «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2.
В составе московской команды по дублю оформили нападающие Александр Соболев и Квинси Промес. Ещё один мяч забил защитник Руслан Литвинов.
У гостей голы на счету полузащитника Романа Ежова и нападающего Амара Рахмановича.
Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ).