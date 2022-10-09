Коваленко — о стычке игроков «Крыльев» и «Спартака»: провоцировали там

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал о стычке игроков в перерыве матча 12-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«Провоцировали там, стычка небольшая, всё нормально. Кто участвовал? Не видел. Подошёл, отодвигал», — цитирует Коваленко «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2.

В составе московской команды по дублю оформили нападающие Александр Соболев и Квинси Промес. Ещё один мяч забил защитник Руслан Литвинов.

У гостей голы на счету полузащитника Романа Ежова и нападающего Амара Рахмановича.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ).