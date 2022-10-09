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Гол Аюпова принёс победу «Оренбургу» в матче РПЛ с «Ахматом»

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«Оренбург» переиграл на своём поле грозненский «Ахмат» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Аюпова принёс победу «Оренбургу» в матче РПЛ с «Ахматом»
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Марцела Лички.

В составе «Оренбурга» мячи забили Владимир Сычевой (52-я минута), Тимур Аюпов (68-я). В команде из Грозного отличился Мохамед Конате (28-я).

«Оренбург» (18 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» (17) располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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