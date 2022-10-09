Савичев считает, что у «Торпедо» есть перспектива для роста

Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«Я бы так сказал: перспектива у нас есть. На тренировках работаем, не можем в игре поймать кураж. Возможно, не хватает сыгранности. Мы двигаемся вперед, но, да, у нас есть проблемы с этим», — цитирует тренера пресс-служба черно-белых.

По мнению Савичева, у его подопечных начинает появляется уверенность.

«Мы говорим ребятам, что нужно выходить на матч без страха проиграть. Играть в футбол, открываться друг другу — в этом, кстати, есть сдвиг. Хотелось бы, чтобы это воплотилось в очки», — добавил Савичев.

«Торпедо» и «Пари НН» на стадионе «Лужники» сыграли вничью (0:0).

Чёрно-белые во втором тайме остались в меньшинстве после удаления Равиля Нетфуллина (75-я минута).

«Торпедо» (шесть очков) занимает 16-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (13) располагается на десятом месте.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).





