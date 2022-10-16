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Гендиректор «Ахмата» — о победе над «Краснодаром»: игра много нервов потрепала

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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о победе в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Такую победу можно оценить только положительно. Тренерам и руководителям клуба много нервов потрепала, но в целом хорошая, красивая игра. Думаю, зрителям понравилась», — цитирует Айдамирова Sport24.

Он подчеркнул, что руководство клуба довольно работой главного тренера Сергея Ташуева.

«Он воспитанник грозненской школы футбола, никаких проблем и вопросов нет, его работой довольны. Считаю, мы каждую игру должны выходить и биться, как сегодня. А какое место займёт команда в итоге — в мае будет видно», — добавил Айдамиров.

«Ахмат» одержал победу в Краснодаре со счётом 3:2.

«Краснодар» с 21 очком находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на седьмом месте с 20 очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.



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