«Другого выхода не было»: Нагорных заменил Плутника на посту председателя совета директоров «Локомотива»

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Александр Плутник покинул свой пост. Его место занял директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных, в своё время бывший заместителем министра спорта РФ. В качестве главной задачи команды на ближайшее время он обозначил подготовку к предстоящим матчам. По мнению бывшего капитана «Локомотива» Игоря Чугайнова, это правильное решение, поскольку менеджер тоже должен нести ответственность за неудачные результаты вместе с Томасом Цорном и Йозефом Циннбауэром. А экс спортивный директор клуба Кирилл Котов назвал ошибочными большие траты железнодорожников на трансферном рынке.

Московский футбольный клуб «Локомотив» продолжает кардинальное обновление руководящего состава. Вслед за главным тренером Йозефом Циннбауэром и спортивным директором Томасом Цорном своего поста лишился председатель совета директоров клуба Александр Плутник. Его место занял директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных.

«Наша текущая задача — подготовка к предстоящим матчам, клуб на этом сконцентрирован», — высказался о своём назначении функционер.

О грядущей рокировке российские СМИ писали ещё в начале недели. Тогда сообщалось, что должность спортивного директора, вероятно, ликвидируют, а за весь соответствующий блок будет отвечать Владимир Леонченко. Деятельность же гендиректора продолжит контролировать совет директоров.

Также по теме Смена машиниста: кто возглавит «Локомотив» после ухода Циннбауэра и Цорна Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн были отправлены в отставку после разгромного поражения...

К слову, в его составе тоже произошло знаковое изменение. Из руководящего органа вышел первый президент РЖД и экс-министр путей сообщения РФ Геннадий Фадеев. По признанию менеджера, он сам попросил об этом.

Что касается Плутника, период его пребывания в «Локомотиве» получился достаточно коротким, зато богатым на события. Бывший глава компании «ДОМ.РФ» пришёл в клуб в конце 2020-го, когда его покинули Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков. Плутник, которому на тот момент не было и 40 лет, как раз заменил последнего, при этом выйдя из состава совета директоров ЦСКА.

Поначалу на результатах красно-зелёных кадровые перемены не отразились. Плутник сразу объявил о кредите доверия главному тренеру Марко Николичу и подчеркнул, что команда должна решать самые серьёзные задачи. И москвичи весной показывали неплохие результаты. Они выдали мощный финишный отрезок в РПЛ и заняли третье место, а также завоевали Кубок России и пробились в Лигу Европы.

Однако после окончания сезона в клубе решили поменять вектор развития и пригласили группу функционеров из Германии. Известный специалист Ральф Рангник занял должность руководителя отдела спорта и развития, а Томас Цорн позже стал спортивным директором. В октябре в отставку был отправлен Николич, хотя «Локомотив» под его руководством в десяти турах РПЛ потерпел только одно поражение. Его место занял немецкий тренер Маркус Гисдоль.

Болельщикам же запомнилась осенняя пресс-конференция с участием Плутника, Рангника и Леонченко, на которой они сделали немало громких заявлений. На ней, в частности, была обнародована амбициозная задача до сезона-2025/26 завоевать Кубок страны и золотые медали национального первенства, а также выйти в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

А Рангник запомнился фразой о желании «сделать из паровоза «Сапсан» и называл главной задачей на трансферном рынке покупку молодых европейских футболистов с целью их последующей продажи.

Денег на новичков при Плутнике москвичи действительно не жалели. Меньше чем за два года они потратили почти €60 млн. При этом заработать за данный период удалось €23,6 млн. Особенно затратной получилась прошлогодняя летняя кампания, когда красно-зелёные не пожалели €31 млн. Да и летом 2022-го они, в отличие от других клубов страны, не жалели денег.

При этом трёхкратные чемпионы страны не боялись переплачивать за исполнителей, только начинающих свою карьеру. Так, за Гирано Керка и Константина Марадишвили было отдано по €7 млн, а за Алексиса Бека-Бека — €6 млн. Но стратегия с последующей перепродажей иностранцев пока сработала только с французом, проданным «Ницце» за €12 млн. При Плутнике регулярно менялись не только игроки, но и наставники. Менее чем за два года коллектив де-юре возглавляли семь человек: Николич, Дмитрий Лоськов, Гисдоль, Марвин Комппер, Заур Хапов, Циннбауэр и Андрей Фёдоров.

К сожалению, ближе к концу прошлого года дела «Локомотива» начали постепенно ухудшаться. Сперва в «Манчестер Юнайтед» ушёл Рангник. Параллельно команда провалилась в Лиге Европы, заняв последнюю строчку в группе. В марте без предупреждения покинул команду Гисдоль. Его место вынужденно занял помощник Комппер.

В итоге красно-зелёные заняли лишь шестое место в РПЛ и вылетели из Кубка страны. Но выступление в текущем сезоне пока выходит намного более провальным: после 12 туров коллектив, всего два года назад бравший медали, идёт 14-м и находится практически в зоне вылета.

Помимо непосредственно футбольных дел, короткая эпоха Плутника запомнилась слухами о возможном сносе стадиона «Локомотив». На месте арены якобы планировалось возвести жилой комплекс. Футболисты в таком случае должны были бы принимать соперников в «Лужниках». Председатель совета директоров сначала признавал, что объекту «требуется реконструкция либо глубокая реновация», но затем заверил, что арена никому не передаётся.

Фигура Нагорных тоже вызывает вопросы, поскольку он не имеет большого опыта работы в футболе. Зато в 2010—2016 годах он занимал пост заместителя министра спорта РФ. В частности, курировал подготовку к ОИ в Сочи, зимние виды, подготовку спортивного резерва, а также борьбу с допингом.

Серьёзный удар по его карьере нанёс доклад Ричарда Макларена, в котором функционера напрямую обвинили в подмене проб на домашних Играх. Он вынужден был оставить свой пост, а позже оказался пожизненно лишён права посещать Олимпийские игры.

В 2018-м менеджер был назначен председателем правления РФСО «Локомотив» и советником гендиректора ОАО «РЖД» на общественных началах. В марте 2019-го он вошёл в состав совета директоров ФК, а в конце 2020-го стал директором ОАО «РЖД» по коммуникациям с полномочиями по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти.

Бывшие руководители клуба уверены, что опытный специалист справится со своей работой. Так, Анатолий Мещеряков, трудившийся в клубе на аналогичной должности, назвал его суперпрофессионалом в области спортивного менеджмента. Бывший главный тренер красно-зелёных Юрий Сёмин также отметил, что Нагорных обладает огромным опытом.

А опрошенные RT эксперты считают, что уход Плутника оказался вполне предсказуемым и логичным. По признанию экс спортивного директора клуба Кирилла Котова, такая рокировка его не удивила.

«Остаётся только надеяться, что данные перестановки помогут железнодорожникам улучшить результаты... Ситуация с Плутником вызывает много вопросов. Да, отправились в отставку Цорн и Циннбауэр, но председатель совета директоров вроде бы даже не работал в клубе. Поэтому сейчас тяжело оценивать итоги его деятельности. Была сделана ставка на немецких специалистов, но, видимо, она оказалась ошибочной. За немалые деньги покупались футболисты, но раз такое выступление, значит, трансферная политика тоже себя не оправдала», — подчеркнул Котов.

Бывший капитан команды Игорь Чугайнов заявил, что Плутник тоже должен нести ответственность за последние провалы, поскольку именно он курировал кадровые вопросы.

«Учитывая положение дел, другого выхода не было. К тому же теперь вектор развития клуба наверняка изменится. Раз были совершены ошибки, Плутник несёт ответственность. Огромные деньги потратили на новичков, но тут остаётся лишь грустно пошутить... Ты можешь купить иномарку за $100 тыс., а называться она будет «Запорожец». Вам же не соврали: машина действительно собирается не в России. Та же история с футболистами. КПД от вложенных средств не просто равен нулю, а составляет огромный минус», — отметил тренер.

По мнению Чугайнова, в ближайших турах «Локомотиву» необходимо набирать максимум очков, чтобы отдалиться от зоны вылета, а о кардинальных изменениях речь можно будет вести только в зимнюю паузу.

«Дальше можно будет принимать взвешенные решения по селекции и усилению состава. Вариантов много. В том, что имя нового главного тренера до сих пор неизвестно, ничего страшного не вижу. Видимо, в ближайших встречах железнодорожниками будет руководить исполняющий обязанности наставника Андрей Фёдоров», — добавил Чугайнов.