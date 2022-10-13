Дасаев: согласен с идеей назначить Сёмина президентом «Локомотива»

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался о возможном назначении Юрия Сёмина на должность президента «Локомотива».

«Согласен с тем, что стоит назначить Сёмина президентом «Локомотива». Человек столько отдал клубу, он разбирается в футболе и во всех делах», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

«Локомотив» под руководством Сёмина три раза выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок, три раза — Суперкубок страны. 75-летний специалист ушёл из столичного клуба в 2020 году.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее Сёмин назвал фаворита в матче ЦСКА — «Спартак».