Сёмин назвал фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

«Для обеих команд этот матч — один из главных в сезоне. Шансы в дерби 55 на 45 в пользу ЦСКА. Они всё-таки играют дома. Жду упорной игры с большим количеством единоборств. Ничья не устроит никого», — цитирует Сёмина Sport24.

Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

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